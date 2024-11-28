Экономист Бадалов объяснил, почему рухнул рубль и что будет с ценами

Специалист уверен, что ситуация еще изменится. Petrov Sergey/globallookpress.comВ среду, 27 ноября, российский рубль значительно уступил позиции американской и европейской валюте, достигнув рекордных с марта 2022 года значений.
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