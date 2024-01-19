Китайские ученые впервые в мире клонировали макаку

По их словам, это достижение открывает новые возможности для тестирования лекарств. Китайские ученые во главе с ведущим исследователем Фалонгом Лу первыми в мире клонировали макак-резуса (Macaca mulatta).
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