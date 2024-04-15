«Страховой Дом ВСК» - ОСАГО.

Достоинства оформления полиса компанией ВСК:-Онлайн оформление полиса - электронный полис всегда под рукой в личном кабинете и мобильном приложении;-Индивидуальный подход к каждому клиенту;-Оформление с сохранением всех коэффициентов;-Отдельные тарифы при переходе из другой страховой кампании;-Электронный полис всегда с вами в личном кабинете и мобильном приложении.