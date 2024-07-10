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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья о свисте немецких болельщиков за игру рукой: «Такое случаются, я ни в чем не виноват. Главное, что Испания в финале»

Кукурелья о свисте немецких болельщиков за игру рукой: «Такое случаются, я ни в чем не виноват. Главное, что Испания в финале»

Сборная Испании обыграла команду Франции в полуфинале Евро-2024 со счетом 2:1. Немецкие болельщики сопровождали свистом каждое касание мяча защитником испанцев за попадание мяча в руку в 1/4 финала против Германии (2:1), за которое не было назначено пенальти.

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