С целью формирования экологической культуры учащихся и активации деятельности по благоустройству и озеленению территории в клубе по месту жительства ´Юность´ прошла акция ´Посади цветок - укрась планету´.
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