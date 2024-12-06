Почти 2 миллиарда сообщений: эксперты объяснили необходимость регистрации владельцев каналов

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. В Москве состоялось заседание Комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти Общественного совета Минцифры России.
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