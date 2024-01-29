Официально: Путин стал кандидатом в президенты на выборах-2024

ЦИК официально зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году.Действующий глава государства Владимир Путин официально стал кандидатом на выборах президента России в 2024 году.
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