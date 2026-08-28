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ТАСС

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Замглавы "ТГК-2" Дураева арестовали за превышение должностных полномочий

Замглавы "ТГК-2" Дураева арестовали за превышение должностных полномочий

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева, обвиняемого в совершении шести эпизодов превышения должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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