Замглавы "ТГК-2" Дураева арестовали за превышение должностных полномочий

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля арестовал первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева, обвиняемого в совершении шести эпизодов превышения должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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