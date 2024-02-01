Бах призвал ужесточить санкции к окружению уличенных в допинге атлетов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал организации, которые являются ответственными за борьбу с допингом, более внимательно относиться к окружению спортсменов, уличенных в употреблении допинга.
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