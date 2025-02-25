Лечение — свет: пациенты с ХОБЛ без инвалидности просят выдавать им препараты

Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) обратились в правительство с просьбой обеспечить их лекарствами бесплатно и в полном объеме — сейчас препараты выдаются только при наличии инвалидности, а это не менее, чем среднетяжелое и тяжелое состояния.