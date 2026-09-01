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ИА Регнум

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Захарова: слова Зеленского о 1000 ударов по РФ показывают фальш его стремления к миру

Захарова: слова Зеленского о 1000 ударов по РФ показывают фальш его стремления к миру

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о тысяче ударов в день по гражданским объектам в России стали доказательством фальшивости его заявлений о стремлении к миру.

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