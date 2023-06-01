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Губернатор Белгородской области Гладков перечислил нужные для получения помощи при выезде из Шебекино номера

Губернатор Белгородской области Гладков перечислил нужные для получения помощи при выезде из Шебекино номера

В четверг, 1 июня, после очередного обстрела Шебекино губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил номера, набрав которые можно обратиться за помощью при выезде из города.

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