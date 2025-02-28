Астраханский губернатор выступил с законопроектом о выплатах к 80-летию Победы

По 10 и 80 тысяч рублей соответственно. Депутаты областной думы рассмотрят проект закона «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан», который на рассмотрение в парламент внес астраханский губернатор Игорь Бабушкин.
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