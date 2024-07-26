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Харрис догнала Трампа в поддержке избирателей

Харрис догнала Трампа в поддержке избирателей

Вице-президент США и возможный кандидат от Демократической партии на выборах главы государства Камала Харрис почти сравнялась с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом в уровне поддержки избирателей.

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