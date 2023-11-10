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Филиппо объяснил страх Зеленского перед выборами на Украине

Филиппо объяснил страх Зеленского перед выборами на Украине

Президент Владимир Зеленский отказался от выборов на Украине из-за страха проиграть. Украинцы не переизберут его на новый срок, а значит миф о «новом Черчилле» будет развеян, сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter, в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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