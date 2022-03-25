В Заиграевском районе Бурятии сотрудники ПДН организовали выезд несовершеннолетних в Ацагатский дацан

В Заиграевском районе сотрудники ПДН совместно с коллегами из уголовно-исполнительной инспекции организовали выезд несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, в Ацагатский дацан - буддийский монастырь школы Гелуг, расположенный на западной окраине с.