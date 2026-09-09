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MeMo-Logic

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«Будет избавлен от вечных мук»: у овоща из борщевого набора обнаружили странные свойства

«Будет избавлен от вечных мук»: у овоща из борщевого набора обнаружили странные свойства

Этот праздник со слезами на глазах… Ну да, в некоторых случаях именно так. .

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