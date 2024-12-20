Какой сегодня праздник: 21 декабря – День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния в 2024 году наступит 21 декабря в 12:20 мск. В этот момент Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии, что приводит к самому короткому световому дню и самой длинной ночи в году.
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