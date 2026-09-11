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Азамат Мусагалиев рассекретил: Гарик Харламов увез беременную жену Катерину Ковальчук в роддом

У комика Гарика Харламова и его супруги, актрисы Катерины Ковальчук, в скором времени появится ребенок.

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