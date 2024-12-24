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Спички - не игрушка

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Путин ударил по Германии. Наконец-то

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Виктория Никифорова Белую розу, которую канцлер Шольц положил в субботу на паперть Магдебургского собора, он с таким же успехом мог бы положить на свою политическую могилу.

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