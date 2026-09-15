В ЦБ Армении назвали апокалиптическим сценарием рост цен на газ из РФ

Повышение цены на российский газ приведет к подъему инфляции в Армении. Об этом заявил журналистам во время пресс-конференции глава Центрального банка Армении Мартин Галстян.
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