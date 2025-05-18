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Польшада президент сайлаулары башланып китте

Польшада чираттагы президент сайлаулары башланып киткән. Сайлау участоклары җирле вакыт белән 7:00 сәгатьтә (Мәскәү вакыты белән 8:00 сәгатьтә) ачылган һәм 21:00 сәгатьтә кадәр (Мәскәү вакыты белән 22:00 сәгатькә кадәр) эшләячәк.

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