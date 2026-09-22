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Тепло начнут подавать в дома Барнаула с 23 сентября

Тепло начнут подавать в дома Барнаула с 23 сентября

В приоритете — детские сады, школы, больницы и поликлиники Отопительный сезон стартует в Барнауле 23 сентября.

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