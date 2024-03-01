Новые правила полетов дронов с 1 марта оценил эксперт Тараканов

В первый день весны 2024 года стали действовать новые правила запуска дронов в черте города. Высота полета теперь должна быть ограничена 150 метрами, кроме того, дрон должен находиться в прямой видимости пилота и вдали от запретных зон.
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