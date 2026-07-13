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Золото дешевеет на фоне роста нефти и ожиданий жесткой политики ФРС

Золото дешевеет на фоне роста нефти и ожиданий жесткой политики ФРС

Цены на золото продолжили снижение после нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на рост нефтяных котировок из-за ударов США и Ирана, инвесторы вновь переключили внимание на риски инфляции и возможное сохранение высоких процентных ставок Федеральной резервной системой.

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