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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Таратухин: «У СКА огромное количество камбэков, они явные лидеры по этому показателю. Видимо, штаб находит схемы, которые помогают в решающих отрезках»

Бывший нападающий сборной России прокомментировал победу СКА в матче с «Витязем» (3:2 ОТ). «Любые победные серии когда-то заканчиваются.

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