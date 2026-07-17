Путешественник Миклухо-Маклай: в семье не было давления из-за предка

Путешественник Николай Миклухо-Маклай, директор Фонда сохранения этнокультурного наследия учёного, в школьные годы сталкивался с ожиданиями, связанными с его фамилией, хотя семья не требовала от него соответствовать знаменитому предку.
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