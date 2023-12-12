ТурПром: В Турции планируют кардинально изменить систему «Всё включено»

В Турции объявлено о глобальном изменении системы «Все включено». Вследствие резкого увеличения расходов отелей за последние годы, популярная среди наших туристов система находится под угрозой корректировок.
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