ICIS: сокращение Норвегией поставок газа и нефти открывает путь для России

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к более тесному сотрудничеству европейских стран с Россией, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
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