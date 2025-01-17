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ICIS: сокращение Норвегией поставок газа и нефти открывает путь для России

ICIS: сокращение Норвегией поставок газа и нефти открывает путь для России

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может привести к более тесному сотрудничеству европейских стран с Россией, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

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