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Газета.ру

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Захарова о словах Рубио: весь мир уже понял, что такое переговоры по-западному

Захарова о словах Рубио: весь мир уже понял, что такое переговоры по-западному

Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному". Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения государственного секретаря США Марко Рубио в адрес Ирана.

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