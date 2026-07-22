Захарова о словах Рубио: весь мир уже понял, что такое переговоры по-западному

Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному". Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения государственного секретаря США Марко Рубио в адрес Ирана.
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