Европе нужно ускорить закачку газа в ПХГ, считают в «Газпроме»

В Европе усиливается напряженность вокруг темпов закачки газа в подземные хранилища. Как отметили в «Газпроме», европейским операторам предстоит нарастить объемы закачки топлива в условиях ограничений, вызванных плановыми ремонтами на газовой инфраструктуре.