Европе нужно ускорить закачку газа в ПХГ, считают в «Газпроме»

В Европе усиливается напряженность вокруг темпов закачки газа в подземные хранилища. Как отметили в «Газпроме», европейским операторам предстоит нарастить объемы закачки топлива в условиях ограничений, вызванных плановыми ремонтами на газовой инфраструктуре.
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