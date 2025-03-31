Зачем ЦРУ прятало под грифом «секретно» рецепт армейского борща: русское блюдо, как средство, чтобы узнать тайную информацию Ольга БезродняяБорщ, который готовили люди в СССР на кухнях и в столовых, привлек внимание ЦРУ в 1956 году.