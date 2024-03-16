Сыгравшая свадьбу на выставке «Россия» пара с Ямала проголосовала на выборах

ЯР-САЛЕ, 16 марта, ФедералПресс. На голосование на свой избирательный участок пришла молодая семейная пара ямальцев, которая прославилась, сыграв в ноябре прошлого года свадьбу на выставке «Россия» в Москве.
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