Хаос в Черном море. Запад здорово все придумал, но попал в свой же капкан

В прошлую среду Казахстан сообщил о прекращении экспорта своей нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума в крупный российский черноморский порт Новороссийск из-за украинских ударов дронами по танкерам в Черном море, которые эту нефть перевозят.
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