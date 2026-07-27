Хаос в Черном море. Запад здорово все придумал, но попал в свой же капкан

Алексей Горшков

Доказано же уже МНОГОКРАТНО, что рано или поздно вскормленный тобой ублюдок "с резьбы сорвётся", И НА ТЕБЯ ЖЕ КИНЕТСЯ !!! Вскармливали, вскармливали Гитлера - он против них войну начал; вырастили Бен Ладена - тот устроил ИМ ЖЕ "911"! А Зеля не такой же, что ли?!