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Хаос в Черном море. Запад здорово все придумал, но попал в свой же капкан

Хаос в Черном море. Запад здорово все придумал, но попал в свой же капкан

В прошлую среду Казахстан сообщил о прекращении экспорта своей нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума в крупный российский черноморский порт Новороссийск из-за украинских ударов дронами по танкерам в Черном море, которые эту нефть перевозят.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Доказано же уже МНОГОКРАТНО, что рано или поздно вскормленный тобой ублюдок &quot;с резьбы сорвётся&quot;, И НА ТЕБЯ ЖЕ КИНЕТСЯ !!! Вскармливали, вскармливали Гитлера - он против них войну начал; вырастили Бен Ладена - тот устроил ИМ ЖЕ &quot;911&quot;! А Зеля не такой же, что ли?!
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