Чему научат детей на «Разговорах о важном» в 2024–2025 учебном году: список тем

В российских школах продолжается курс занятий «Разговоры о важном» по понедельникам. Сколько часов отвели на уроки в 2024–2025 учебном году, какие темы будут обсуждать со школьниками, расскажут ли детям о политике и спецоперации России в Украине – в материале «ФедералПресс».