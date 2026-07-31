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Аргументы и Факты

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Корабль-призрак ВСУ загнан в морскую ловушку: главная новость СВО 31 июля

Корабль-призрак ВСУ загнан в морскую ловушку: главная новость СВО 31 июля

Грузовое судно, начиненное ценным грузом Полтавского горно-обогатительного комбината почти на $6 млн, после точного удара беспилотника потеряло управление и теперь медленно дрейфует от одесского побережья прямо к российским берегам.

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