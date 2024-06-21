Жена Прилучного показала их подросшего сына

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян призналась, что их сын растет «покорителем сердец». Зепюр Брутян неоднократно делилась в социальных сетях, что гордится своим сыном, который появился на свет в 2023 году от известного актера Павла Прилучного.