Жена Прилучного показала их подросшего сына

Жена актера Павла Прилучного, Зепюр Брутян призналась, что их сын растет «покорителем сердец». Зепюр Брутян неоднократно делилась в социальных сетях, что гордится своим сыном, который появился на свет в 2023 году от известного актера Павла Прилучного.
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