Беспорядки в Париже: перед протестами против роста цен атакованы CNews и Europe 1 Утром 17 октября около 100 человек с закрытыми лицами (в масках, балаклавах и капюшонах) атаковали здание в западной части Парижа, где находятся штаб-квартира французского телеканала CNews и редакция радиостанции Europe 1.
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