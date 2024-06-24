«Бэнк оф Чайна» с 24 июня останавливает операции с санкционными банками из РФ

Российская дочерняя структура китайского Bank of China, «Бэнк оф Чайна», с 24 июня прекращает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, подпавших под санкции США, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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