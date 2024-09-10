Спортивные поля Кондопоги превратились в сельхозугодья

На центральном спортивном поле и пришкольных стадионах Кондопоги могут пастись коровы, заниматься спортом на них нельзя Текст, фото: Елена Малишевская Центральный стадион Кондопоги раньше принадлежал местной спортивной школе № 2.
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