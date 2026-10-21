Инспекторы Росприроднадзора обнаружили более 20 нарушений природоохранного законодательства на объектах АО «Нижегородская областная коммунальная компания» в Володарском и Сеченовском районах, включая сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Люлиху и неполные данные об источниках выбросов.