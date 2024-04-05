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Чек Индекс: шиномонтаж в России подорожал на 14% за год

Чек Индекс: шиномонтаж в России подорожал на 14% за год

С 1 по 3 апреля 2024 года средний чек на услуги шиномонтажа в России составил 2330 рублей (стоимость комплекта шин для легкового авто), что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 4% - уровня марта 2024-го.

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