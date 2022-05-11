Редкое открытие: как мутация гена вызывает более высокий интеллект

Синапсы — это точки контакта в мозге, через которые нервные клетки «разговаривают» друг с другом. Нарушения в этой коммуникации приводят к заболеваниям нервной системы, так как измененные синаптические белки, например, могут нарушить этот сложный молекулярный механизм, сообщает «eurekalert.
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