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Редкое открытие: как мутация гена вызывает более высокий интеллект

Редкое открытие: как мутация гена вызывает более высокий интеллект

Синапсы — это точки контакта в мозге, через которые нервные клетки «разговаривают» друг с другом. Нарушения в этой коммуникации приводят к заболеваниям нервной системы, так как измененные синаптические белки, например, могут нарушить этот сложный молекулярный механизм, сообщает «eurekalert.

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