Редкое открытие: как мутация гена вызывает более высокий интеллект

Синапсы — это точки контакта в мозге, через которые нервные клетки «разговаривают» друг с другом. Нарушения в этой коммуникации приводят к заболеваниям нервной системы, так как измененные синаптические белки, например, могут нарушить этот сложный молекулярный механизм, сообщает «eurekalert.