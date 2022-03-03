Не пройдешь: в Хабаровском крае закрылась ледовая переправа

С наступлением весны в Хабаровском крае стали закрываться ледовые переправы. С 2 марта движение запрещено по замерзшей реке Нимелен в районе имени Полины Осипенко, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.