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Жителям Швейцарии будут давать три года тюрьмы, если в их домах будет выше 19 градусов

Жителям Швейцарии будут давать три года тюрьмы, если в их домах будет выше 19 градусов

Швейцарское издание Blick пишет, что швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

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