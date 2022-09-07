Жителям Швейцарии будут давать три года тюрьмы, если в их домах будет выше 19 градусов

Швейцарское издание Blick пишет, что швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.