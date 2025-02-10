Сколько россиян откладывают на пенсию?

89% россиян не делают финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками НПФ «Эволюция» и Финансового университета при правительстве РФ.
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