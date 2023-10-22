«Вот почему мы проиграли гонку». Тото Вольф подвёл итоги Гран При США

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Mercedes Тото Вольф подвёл итоги контрастного для команды Гран При США – Льюис Хэмилтон финишировал вторым, но не успел побороться за победу, а Джордж Рассел остался седьмым позади двух пилотов Ferrari.
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