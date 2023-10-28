Отрёкшийся от России Александр Васильев рассказал о заработках за границей

Бывший ведущий "Модного приговора" заявил о том, что у него больше нет источника дохода в РоссииСбежавший из России историк моды Александр Васильев похвастался своими творческими планами и заработком за границей.
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