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Царьград

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Отрёкшийся от России Александр Васильев рассказал о заработках за границей

Отрёкшийся от России Александр Васильев рассказал о заработках за границей

Бывший ведущий "Модного приговора" заявил о том, что у него больше нет источника дохода в РоссииСбежавший из России историк моды Александр Васильев похвастался своими творческими планами и заработком за границей.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Не понимаю я этих вот так цветасто одевающихся: васильевых, киркоровых ... что то не естественное под павлина или попугая. Из за денег или больные?
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3 д.
Людмила Ишутинова
Казачка Бабкина Надя его значит покрывает... Заявила на днях что он никуда не уезжал, находиться в Москве и она с ним поддерживает связь.,, Интересно девки пляшут,,
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3 д.

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