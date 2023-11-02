Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы

Держава, оккупирующая земли других государств, не имеет права на самооборону. Об этом на 10-й спецсесии напомнил постпред России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на заключение Международного суда ООН в 2004 году.
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