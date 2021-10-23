Володин обвинил коммунистов в наличии обманутых дольщиков в РФ

Политика как она естьПолитикаВолодин обвинил коммунистов в наличии обманутых дольщиков в РФ По мнению Вячеслава Володина, КПРФ виновата в развале СССР и трудностях 90-х годов Фото: Владимир Андреев © URA.Вернуться к статье3416НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаИдеология врагов коммунистов после захвата ими РСФСР с целью "отнять и поделить "- А МЫ НИ ПРИ ЧЕМ . Они все "при чем " к тому ,что они поимели ,нахапали ,урвали ,и все "ни при чем " к тому ,что они сотворили с Россией и российским народом .ААлександрТрепло. Отчитался бы за свои дворцы.Румина Мавлеева (Саитова)Ну да коммунисты виноваты. что он такой богатый.Владимир КурюкинНазови мне нищего коммуниста, среди большевиков нищие еще в самом начале встречались и то редко, а вот среди нынешних проблема найти и большинство из них вряд ли беднее ВолодинаNVS66 SergeiShulepovБольшевик и Коммунист разное, определись или лечись.Юрий пожидаевСтрелочник - хуже педерастаMMMiner MarkovИногда вместо слов слышатся звуки из места ниже спины...NVS66 SergeiShulepovТам ниже спины ПЕРД, ПУК, ПРОСТО ГАЗ вышел.Регина ТолстоброваОн же со всеми и разваливал СССР. Нечего с больной головы на здоровую валить. Еще один злобный антисоветчик.Геннадий ИсаковВоры вырвались на волю и захватили власть, и теперь, когда людям стало невмоготу их воровство, обвиняют охранников, зачем их выпустили. Коммунисты во всём виноваты.СергейБ-ть, а кто обманул пенсионеров ?Скиф ТуранСкиф ТуранМария БеликоваА в самом деле, где был Зюганов и все коммунисты в 1991г???? Их были миллионы. Хоть один вышел на площадь и защитил страну от оранжевого переворота? Сдали без единого выстрела на растерзание Чубайсам, а теперь спохватились.Румина Мавлеева (Саитова)Врать то не надо.Мария БеликоваРечь о 91г!!! При чём 93г? Вы с луны свалились?NVS66 SergeiShulepovКПСС и КПРФ по буквам изучай. Захват власти, он временно.Александр КловоЧья бы корова мычала, а либерастам при власти лучше помолчать.Сергей ВергунЕсли в Верховном Совете СССР 90% были представители Единой России, то виноваты в развале СССР именно они. А те, кто были во власти в 90е и стали олигархами, это представители ЕР или коммунисты с комсомольскими вожаками? Думаю и в ЕР сейчас много коммунистов во главе с Путиным, так что коммунисты продолжают рулить, но ошибки прошлого всё же исправили, не дали государству полностью развалиться. Все взаимные обвинения это борьба за власть.ВВВиктория ВикторияВы ошибаетесь, называя коммунистами, именно, коммунистами, членов КПСС. Это два разных понятия. Коммунист - это убеждения; а член, неважно чего или кого, - способ жизни. Изменись сейчас, как в 91, ситуация в стране и эти бывшие ЧЛЕНЫ КПСС. сегодняшние ЕР, быстренько переобуются и станут членами еще чего или кого-нибудь.NVS66 SergeiShulepovВ СССР какая ЕР была?Павел ПоспеловОбманутые дольщики это вина исключительно партии власти. Не надо валить на других.NVS66 SergeiShulepovОбманутые дольщики это вина исключительно правителя.sergmannАга, не мошенники виноваты, что наплодились после развала СССР, а другие люди виноваты, что власть не борется с мошенниками.Aalik3456Вот такие дебилы в думе сидят , теперь артисты добавились. Весело будет , как в басне Крылова...NWnovichokspb waismanА в ДУМУ что - с НЕБА свалились? Хотелось и смоглось решается во времени: всему свой СРОК.Сергей РоссиОба хороши. Спектакль для легковерныхолег яськотакие ка володины и наплодили Россию этими всякими кидалами! А эту Думу всю давно нужно репресировать по58статьеолег яськотакие ка володины и наплодили Россию этими всякими кидалами! А эту Думу всю давно нужно репресировать по58статьеабрам вербиндемагог этот шкипер хоздумы. фальшивый начальник!Александра ХодяковаСлава гонит. Не было в СССР никогда никаких обманутых дольщиков, квартиры давали бесплатно. Обманутые появились при путине.ЕАЕвгений АлексеенкоЯ думал,что Володин более умный,но оказывается.....Он же был коммунистом,как и все кто сейчас у власти,вот по -этому и развалили СССР,они предали чему присягали и могут предать еще не один раз...Искандер КалибровВолодин - продвинутый в Гос. Думу рукой Власти. В Саратове (где он баллотировался) нет избирателя, который бы не мечтал его от𝝅.дить со страшной силой. Его сегодняшнее кресло - итог электронных ...ьсификаций. Развал Советского Союза прошел не без участия руководства КПСС 1953-1991 годов - это правда. Начиная с Хрущова партия превратилась в сборище таких вот володиных - лизоблюдов и карьеристов, которые затмили работящих и думающих специалистов. Всё катилось по инерции благодаря наработанному ранее потенциалу до конца 1991 года. Что, хрущовых, горбачевых, яковлевых прикажете коммунистами считать? Да будь володин в те года - первый бы в их прихвостнях ходил. Он забыл, что в отличие от этих "коммунистов" были КОММУНИСТЫ, которые сложили головы и отстояли этот СССР, чтобы сейчас свора володиных дербанила страну по иностранным счетам и заливала её пальмовым маслом... Наглец !!! Ещё смеет эту ересь на всю страну произносить !!! .....чь !!! Приспособленец - как и многие его коллеги по этой группировке !!!Владимир СюсинНу правильно. Легче переложить с больной головы на здоровую. При каком правительстве произошла девальвация рубля. Кто обещал что ваучер это участие в управлении предприятиями. Где теперь ваучеру и участники -упрвленцы. Перебиваются с кое как.Комментировать
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