Политика как она есть

38 624 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Васильев
    Они прекрасно понимают, что садить надо будет каждого! Поэтому весь созыв можно сразу на зону в районе Шпицбергена.Правительство не ...
  • Александр Иванов
    Уклонист, на госслужбе работать не может!!«Не служил, но се...
  • Hit HIT
    Каюк будет нам, если они и дальше будут править.Правительство не ...

Володин обвинил коммунистов в наличии обманутых дольщиков в РФ

Володин обвинил коммунистов в наличии обманутых дольщиков в РФ

По мнению Вячеслава Володина, КПРФ виновата в развале СССР и трудностях 90-х годов Фото: Владимир Андреев © URA.

Вернуться к статье
3416
Обсудить
Ирина
Идеология врагов коммунистов после захвата ими РСФСР с целью "отнять и поделить "- А МЫ НИ ПРИ ЧЕМ . Они все "при чем " к тому ,что они поимели ,нахапали ,урвали ,и все "ни при чем " к тому ,что они сотворили с Россией и российским народом .
Александр
Трепло. Отчитался бы за свои дворцы.
Румина Мавлеева (Саитова)
Ну да коммунисты виноваты. что он такой богатый.
Владимир Курюкин
Назови мне нищего коммуниста, среди большевиков нищие еще в самом начале встречались и то редко, а вот среди нынешних проблема найти и большинство из них вряд ли беднее Володина
NVS66 SergeiShulepov
Большевик и Коммунист разное, определись или лечись.
Юрий пожидаев
Стрелочник - хуже педераста
Miner Markov
Иногда вместо слов слышатся звуки из места ниже спины...
NVS66 SergeiShulepov
Там ниже спины ПЕРД, ПУК, ПРОСТО ГАЗ вышел.
Регина Толстоброва
Он же со всеми и разваливал СССР. Нечего с больной головы на здоровую валить. Еще один злобный антисоветчик.
Геннадий Исаков
Воры вырвались на волю и захватили власть, и теперь, когда людям стало невмоготу их воровство, обвиняют охранников, зачем их выпустили. Коммунисты во всём виноваты.
Сергей
Б-ть, а кто обманул пенсионеров ?
Скиф Туран
Скиф Туран
Мария Беликова
А в самом деле, где был Зюганов и все коммунисты в 1991г???? Их были миллионы. Хоть один вышел на площадь и защитил страну от оранжевого переворота? Сдали без единого выстрела на растерзание Чубайсам, а теперь спохватились.
Румина Мавлеева (Саитова)
Врать то не надо.
Мария Беликова
Речь о 91г!!! При чём 93г? Вы с луны свалились?
NVS66 SergeiShulepov
КПСС и КПРФ по буквам изучай. Захват власти, он временно.
Александр Клово
Чья бы корова мычала, а либерастам при власти лучше помолчать.
Сергей Вергун
Если в Верховном Совете СССР 90% были представители Единой России, то виноваты в развале СССР именно они. А те, кто были во власти в 90е и стали олигархами, это представители ЕР или коммунисты с комсомольскими вожаками? Думаю и в ЕР сейчас много коммунистов во главе с Путиным, так что коммунисты продолжают рулить, но ошибки прошлого всё же исправили, не дали государству полностью развалиться. Все взаимные обвинения это борьба за власть.
Виктория Виктория
Вы ошибаетесь, называя коммунистами, именно, коммунистами, членов КПСС. Это два разных понятия. Коммунист - это убеждения; а член, неважно чего или кого, - способ жизни. Изменись сейчас, как в 91, ситуация в стране и эти бывшие ЧЛЕНЫ КПСС. сегодняшние ЕР, быстренько переобуются и станут членами еще чего или кого-нибудь.
NVS66 SergeiShulepov
В СССР какая ЕР была?
Павел Поспелов
Обманутые дольщики это вина исключительно партии власти. Не надо валить на других.
NVS66 SergeiShulepov
Обманутые дольщики это вина исключительно правителя.
sergmann
Ага, не мошенники виноваты, что наплодились после развала СССР, а другие люди виноваты, что власть не борется с мошенниками.
alik3456
Вот такие дебилы в думе сидят , теперь артисты добавились. Весело будет , как в басне Крылова...
novichokspb waisman
А в ДУМУ что - с НЕБА свалились? Хотелось и смоглось решается во времени: всему свой СРОК.
Сергей Росси
Оба хороши. Спектакль для легковерных
олег ясько
такие ка володины и наплодили Россию этими всякими кидалами! А эту Думу всю давно нужно репресировать по58статье
олег ясько
такие ка володины и наплодили Россию этими всякими кидалами! А эту Думу всю давно нужно репресировать по58статье
абрам вербин
демагог этот шкипер хоздумы. фальшивый начальник!
Александра Ходякова
Слава гонит. Не было в СССР никогда никаких обманутых дольщиков, квартиры давали бесплатно. Обманутые появились при путине.
Евгений Алексеенко
Я думал,что Володин более умный,но оказывается.....Он же был коммунистом,как и все кто сейчас у власти,вот по -этому и развалили СССР,они предали чему присягали и могут предать еще не один раз...
Искандер Калибров
Володин - продвинутый в Гос. Думу рукой Власти. В Саратове (где он баллотировался) нет избирателя, который бы не мечтал его от𝝅.дить со страшной силой. Его сегодняшнее кресло - итог электронных ...ьсификаций. Развал Советского Союза прошел не без участия руководства КПСС 1953-1991 годов - это правда. Начиная с Хрущова партия превратилась в сборище таких вот володиных - лизоблюдов и карьеристов, которые затмили работящих и думающих специалистов. Всё катилось по инерции благодаря наработанному ранее потенциалу до конца 1991 года. Что, хрущовых, горбачевых, яковлевых прикажете коммунистами считать? Да будь володин в те года - первый бы в их прихвостнях ходил. Он забыл, что в отличие от этих "коммунистов" были КОММУНИСТЫ, которые сложили головы и отстояли этот СССР, чтобы сейчас свора володиных дербанила страну по иностранным счетам и заливала её пальмовым маслом... Наглец !!! Ещё смеет эту ересь на всю страну произносить !!! .....чь !!! Приспособленец - как и многие его коллеги по этой группировке !!!
Владимир Сюсин
Ну правильно. Легче переложить с больной головы на здоровую. При каком правительстве произошла девальвация рубля. Кто обещал что ваучер это участие в управлении предприятиями. Где теперь ваучеру и участники -упрвленцы. Перебиваются с кое как.

Картина дня

наверх